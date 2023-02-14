Aldair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aldair kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aldair ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Aldair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aldair

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldair 11 Ekim 1999 tarihinde Torres Vedras şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aldair Neves Paulo Faustino şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldair Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aldair, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Sanjoanense futbol takımında oynamaktadır. AD Sanjoanense takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aldair'nin AD Sanjoanense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aldairboyu ve yaşı kaç

Aldair Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aldair isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Aldair Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Torreense

1 Temmuz 2019 yılında Académica A23

1 Temmuz 2020 yılında Sanjoanense

13 Temmuz 2022 yılında Ponferradina

31 Ocak 2023 yılında Sanjoanense

30 Haziran 2023 yılında Ponferradina

Aldair kimdir

Aldair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldair şuan AD Sanjoanense takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aldair nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Alvaro Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Maria Alcedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Maria Alcedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Maria Alcedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Maria Alcedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julio Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Alonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julio Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Alonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Glauder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Glauder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Glauder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Glauder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesus Areso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Areso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesus Areso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Areso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?