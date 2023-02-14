Aldair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldair 11 Ekim 1999 tarihinde Torres Vedras şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aldair Neves Paulo Faustino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldair Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aldair, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Sanjoanense futbol takımında oynamaktadır. AD Sanjoanense takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aldair'nin AD Sanjoanense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aldair Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aldair isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldair Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Torreense

1 Temmuz 2019 yılında Académica A23

1 Temmuz 2020 yılında Sanjoanense

13 Temmuz 2022 yılında Ponferradina

31 Ocak 2023 yılında Sanjoanense

30 Haziran 2023 yılında Ponferradina

Aldair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldair şuan AD Sanjoanense takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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