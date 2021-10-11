Aldatılan koca tüm gerçekleri eşinin günlüğünden öğrendi! Açtığı boşanma davasında o satırları kullandı

Ahmet S. ve Banu S. Ankara'da 2014 yılında evlendiler. Ahmet S., eşinin Whatsapp üzerinden 'Mehmet' isminde biriyle yazıştığı fark etti ve sadakatinden şüphe duyarak ayrılma kararı aldı.

Kadının evden gitmesinin ardından Ahmet S., gardropta kadına ait bir günlüğe rastladı. Günlüğü okuduktan sonra eşinin evlenmeden önce başlayan ve bugüne dek süren ilişkisini de öğrendi.

İLİŞKİ 2011 YILINDA BAŞLAMIŞ

Evlenmeden önce kadının 2011 senesinde el yazısı ile yazdığı notlara ulaştı. Notta, "Mehmet bugün beni yıktı geçti. Bana belki de ilk defa bu kadar acımasız oldu. Ona bir şey diyemem... Çok kızgın, haklı, ben onu aldattım. Ona hep kendimi savundum. Benim hakkımda çok şey duydu, öğrendi" yazısı ve 2012 senesinde de yine Mehmet ile alakalı notlar gören Ahmet S., Mehmet ve eşinin üniversite döneminden bu zamana kadar ilişkilerinin bulunduğunu anlamış oldu.

Ahmet S., eşi Banu ve Mehmet'in yazışmaları ve günlük kayıtlarını içeren 24 sayfayı avukatına verdi. Eşine yönelik evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası açtı.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Banu S. kocasından günlüğü mahkemeye vererek özel hayatın gizliliği ihlal etme iddiasıyla şikayette bulundu. Mahkemenin kararı ise sadakat yükümlülüğünü gerçekleştiremediğini belirterek kadını ağır kusurlu buldu ve karı kocayı boşadı. Eşinin özel hayatın ihlal ettiği ve günlüğün alakalı sayfalarını, üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığını iddia eden Banu S., Ahmet S.'nin ceza almasını istedi.

KOCA SUÇSUZ BULUNDU

Dava Asliye Ceza Mahkemesinde sürüyordu ve koca suçsuz bulundu. Dava dosyasını kadın Yargıtay'a taşırken; Yargıtay aile içi geçimsizliğin sebebi olarak kadının güven sarsan ve olumsuz davranışlar içerisinde olduğunu kanıtlama hedefi taşıdığını belirterek Ahmet S.'nin beraatında karar kıldı.