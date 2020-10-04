MSB duyurdu: Cebrail kenti de işgalden kurtarıldı!Survivor Yasin Obuz'dan herkesi şaşırtan itiraf: " 1.5 yıl önce boşandım!"İstanbul Barosu'ndan Genel Kurul seçimlerinin ertelenmesine ilişkin kararın iptali için başvuruBeşiktaş Gençlerbirliği maçı ilk 11'ler belli oldu!Kütahya'da ahır yangını: 47 koyun telef olduDışişleri Bakanlığı: Sudan ile silahlı gruplar arasındaki anlaşmadan memnun oldukAtaşehir'de yangın: Anne ve çocuklarını komşular kurtardıMasumlar Apartmanı 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han ve İnci evlendi mi?Bakan Pakdemirli, rehabilite edilen hayvanları özgürlüğe bıraktıAldattığından şüphelendiği dini nikahlı eşini tabancayla vurarak öldürdü
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Aldattığından şüphelendiği dini nikahlı eşini tabancayla vurarak öldürdü

Aldattığından şüphelendiği dini nikahlı eşini tabancayla vurarak öldürdü

Adana'da, birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi, 1 çocuk annesi 39 yaşındaki Hülya Güllüce'yi tabancayla vurarak öldüren 60 yaşındaki Abdullah K.'nın eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için bunu yaptığı öğrenildi.

Aldattığından şüphelendiği dini nikahlı eşini tabancayla vurarak öldürdü

Adana'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Abdullah K. (60) tarafından tabancayla vurularak, öldürülen 1 çocuk annesi Hülya Güllüce'nin (39) cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Abdullah K.'nin ise ilk ifadesinde, kendisini aldattığı şüphesiyle Güllüce'yi öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Adana Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Hülya Güllüce'nin ağabeyi Ünal Güllüce ise kadın cinayetlerinin durması için idam cezası istediklerini belirterek, "Kadın cinayetleri çözülecek gibi değil. Bir süredir birlikte yaşıyorlardı, aralarında sorunlar vardı. Ayrılmak istiyordu ancak kızı için sabrediyordu" diye konuştu.

Aldattığından şüphelendiği dini nikahlı eşini tabancayla vurarak öldürdü

Hülya Güllüce'nin cenazesinin, yarın otopsinin ardından morgdan alınarak, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT