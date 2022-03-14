Aldehit ne demek, TDK'ya göre Aldehit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aldehit ne demek? Aldehit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aldehit kelimesi. Peki aldehit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aldehit nedir, aldehit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALDEHİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aldehit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aldehit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aldehit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sıvı

