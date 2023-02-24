Aldin Hrvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Hrvanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aldin Hrvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aldin Hrvanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aldin Hrvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Hrvanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aldin Hrvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Hrvanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldin Hrvanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldin Hrvanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldin Hrvanovic 8 Haziran 1998 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aldin Hrvanović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldin Hrvanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini team eleven yapmaktadır. Aldin Hrvanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aldin Hrvanovic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aldin Hrvanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldin Hrvanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Aldin Hrvanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldin Hrvanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2016 yılında Zeljeznicar U19

10 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar

7 Şubat 2018 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2018 yılında HNK Capljina

14 Ocak 2019 yılında Igman Konjic

18 Temmuz 2019 yılında NK Pajde

28 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

1 Mart 2021 yılında SC Dornach

2 Mart 2022 yılında Br. Gracanica

19 Temmuz 2022 yılında FK Rad. Lukavac

1 Ocak 2023 yılında Stupcanica

Aldin Hrvanovic kimdir

Aldin Hrvanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldin Hrvanovic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Aldin Hrvanovic nereli

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