Aldin Skenderovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Skenderovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldin Skenderovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldin Skenderovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldin Skenderovic 28 Haziran 1997 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Lüksemburg,Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldin Skenderovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dropkick yapmaktadır. Aldin Skenderovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aldin Skenderovic'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aldin Skenderovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldin Skenderovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldin Skenderovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldin Skenderovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2015 yılında Titus Petange

9 Ocak 2018 yılında SV Elversberg

1 Temmuz 2019 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2022 yılında F91 Dudelange

Aldin Skenderovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldin Skenderovic şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Aldin Skenderovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lüksemburg takımında 19 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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