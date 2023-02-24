Aldo Teqja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Teqja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aldo Teqja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aldo Teqja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aldo Teqja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Teqja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aldo Teqja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Teqja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldo Teqja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldo Teqja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldo Teqja 4 Mayıs 1995 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldo Teqja Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aldo Teqja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aldo Teqja'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldo Teqja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldo Teqja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Aldo Teqja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldo Teqja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Anorthosis U21

1 Temmuz 2013 yılında Anorthosis

1 Temmuz 2014 yılında Elpida Xylofagou

30 Haziran 2015 yılında Anorthosis

29 Temmuz 2016 yılında FK Kukësi

6 Eylül 2016 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2019 yılında FK Partizani

31 Ağustos 2022 yılında FK Bylis

30 Haziran 2023 yılında FK Partizani

Aldo Teqja kimdir

Aldo Teqja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldo Teqja şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Aldo Teqja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U21 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Aldo Teqja nereli

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