Alege Abdulkadir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alege Abdulkadir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alege Abdulkadir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alege Abdulkadir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alege Abdulkadir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alege Abdulkadir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alege Abdulkadir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alege Abdulkadir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alege Abdulkadir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alege Abdulkadir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alege Abdulkadir 15 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur.  Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alege Abdulkadir Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Alege Abdulkadir'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alege Abdulkadir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alege Abdulkadir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Wikki Tourists

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

1 Kasım 2021 yılında Gombe United

Alege Abdulkadir kimdir

Alege Abdulkadir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alege Abdulkadir şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alege Abdulkadir nereli

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