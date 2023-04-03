Alejandro Valcarce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Valcarce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Valcarce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alejandro Valcarce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alejandro Valcarce 14 Eylül 2003 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Valcarce Marín şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alejandro Valcarce Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Valcarce, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Valcarce'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alejandro Valcarce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alejandro Valcarce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında San Félix U19
1 Temmuz 2021 yılında Málaga Juv. A
1 Temmuz 2022 yılında A. Malagueño
Alejandro Valcarce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alejandro Valcarce şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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