Alejandro Zamora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Zamora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Zamora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alejandro Zamora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alejandro Zamora 21 Şubat 2003 tarihinde Zamora de Hidalgo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Sebastián Zamora Padilla şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alejandro Zamora Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alejandro Zamora'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alejandro Zamora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alejandro Zamora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2018 yılında Santos Jgd.
1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2023 yılında Cruz Azul U20
Alejandro Zamora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alejandro Zamora şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 192 numaralı formayı giymektedir.
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