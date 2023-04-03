Alejandro Zamora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Zamora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alejandro Zamora kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alejandro Zamora ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.