Aleksa Cetkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Cetkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Cetkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksa Cetkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksa Cetkovic 13 Şubat 2004 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksa Cetkovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milan Calasan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksa Cetkovic'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksa Cetkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksa Cetkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Ocak 2023 yılında Arsenal Tivat
30 Haziran 2023 yılında Podgorica U19
Aleksa Cetkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksa Cetkovic şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Buducnost Podgorica
Aleksa Cetkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Karadağ U17 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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