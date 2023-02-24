Aleksa Maras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Maras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Maras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Maras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Maras 9 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Мараш şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Maras Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Maras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksa Maras'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksa Maras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Maras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Maras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Maras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2021 yılında OSK Igalo

1 Temmuz 2021 yılında FK Decic Tuzi

11 Ocak 2022 yılında Zeta Golubovac

30 Haziran 2022 yılında FK Decic Tuzi

1 Ağustos 2022 yılında Mornar Bar

31 Aralık 2022 yılında FK Decic Tuzi

22 Ocak 2023 yılında OSK Igalo

Aleksa Maras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Maras şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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