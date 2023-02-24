Aleksa Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Maric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Maric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Maric 13 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Maric Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Drina Zvornik futbol takımında oynamaktadır. FK Drina Zvornik takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksa Maric'nin FK Drina Zvornik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Maric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Maric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Maric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Maric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Maric şuan FK Drina Zvornik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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