Aleksa Marusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Marusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Marusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Marusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Marusic 8 Haziran 1999 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Марушић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Marusic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Marusic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksa Marusic'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Marusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Marusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Marusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Marusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2022 yılında FK Decic Tuzi

26 Ağustos 2022 yılında Mladost GAT

22 Ocak 2023 yılında FK Decic Tuzi

Aleksa Marusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Marusic şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Aleksa Marusic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 16 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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