Aleksa Spaic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Spaic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Spaic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Spaic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Spaic 25 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aleksa Spaić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Spaic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Spaic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksa Spaic'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Spaic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Spaic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Spaic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Spaic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2018 yılında Graficar

2 Ağustos 2019 yılında OFK Grbalj

21 Şubat 2020 yılında Leotar Trebinje

Aleksa Spaic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Spaic şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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