Aleksandar Damcevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Damcevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Damcevski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Damcevski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Damcevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Damcevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Damcevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Damcevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Damcevski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Damcevski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Damcevski 21 Kasım 1992 tarihinde Straßburg şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Александар Дамчевски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Damcevski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Damcevski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Damcevski'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Damcevski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Damcevski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandar Damcevski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Damcevski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Luzern U21

31 Temmuz 2013 yılında SC Kriens

1 Ocak 2014 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2014 yılında NAC Breda

8 Ağustos 2015 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2016 yılında Atyrau

16 Şubat 2017 yılında Mezőkövesd

6 Eylül 2017 yılında Ermis Aradippou

18 Ağustos 2018 yılında Ararat-Armenia

14 Temmuz 2021 yılında FK Partizani

11 Temmuz 2022 yılında FK Bylis

Aleksandar Damcevski kimdir

Aleksandar Damcevski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Damcevski şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Aleksandar Damcevski nereli

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