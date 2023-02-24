Aleksandar Gavric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Gavric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Gavric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Gavric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Gavric 31 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Gavrić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Gavric Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Gavric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 4 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Gavric'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Gavric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Gavric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Gavric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Gavric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2021 yılında Krupa U17

1 Temmuz 2021 yılında FK Krupa U19

4 Mart 2022 yılında Mrkonjic

Aleksandar Gavric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Gavric şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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