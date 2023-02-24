Aleksandar Kosoric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Kosoric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Kosoric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Kosoric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Kosoric 30 Ocak 1987 tarihinde Pale şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Kosorić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Kosoric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aleksandar Kosoric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 7 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Kosoric'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Kosoric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Kosoric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Kosoric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Kosoric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Partizan

1 Ocak 2010 yılında Rad Belgrad

1 Şubat 2012 yılında Radnicki 1923

2 Ocak 2013 yılında Erbil SC

22 Ocak 2014 yılında Radnicki Nis

2 Temmuz 2014 yılında Zeljeznicar

8 Şubat 2017 yılında Radnik Bijelj.

28 Temmuz 2017 yılında Spartaks

3 Ocak 2019 yılında Balzan FC

7 Şubat 2020 yılında Zeljeznicar

Aleksandar Kosoric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Kosoric şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Kosoric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 2 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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