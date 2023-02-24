Aleksandar Kulinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Kulinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Kulinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksandar Kulinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksandar Kulinovic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Александар Кулиновић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksandar Kulinovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksandar Kulinovic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksandar Kulinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksandar Kulinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksandar Kulinovic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.
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