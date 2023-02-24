Aleksandar Kulinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Kulinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aleksandar Kulinovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Kulinovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.