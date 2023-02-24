Aleksandar Malbasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Malbasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Malbasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Malbasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Malbasic 8 Eylül 1992 tarihinde Gradiška şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Malbašić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Malbasic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Malbasic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Malbasic'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Malbasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Malbasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Malbasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Malbasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Mrkonjic

31 Ocak 2014 yılında J. Bihac

21 Temmuz 2014 yılında B. Banja Luka

3 Mart 2015 yılında Mrkonjic

1 Temmuz 2016 yılında B. Banja Luka

27 Ocak 2017 yılında Mrkonjic

22 Ocak 2018 yılında NK Jajce

1 Temmuz 2019 yılında Rudar Prijedor

28 Ocak 2020 yılında Zvijezda G.

31 Temmuz 2020 yılında Kozara Gradiska

Aleksandar Malbasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Malbasic şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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