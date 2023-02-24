Aleksandar Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Petrov 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Петров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Petrov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Petrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Petrov'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Minyor Pernik

Aleksandar Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Petrov şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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