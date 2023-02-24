Aleksandar Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Terzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Terzic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Terzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Terzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Terzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Terzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Terzic 22 Eylül 1991 tarihinde Trebinje şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Terzić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Terzic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Terzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksandar Terzic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Terzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Terzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandar Terzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Terzic kimdir

Aleksandar Terzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Terzic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksandar Terzic nereli

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