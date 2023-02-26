Aleksandr Kukharev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kukharev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Kukharev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Kukharev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Kukharev 2 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Александр Кухарев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Kukharev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Kukharev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Kukharev'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Kukharev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Kukharev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Kukharev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Kukharev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında JK Tammeka U21

1 Ocak 2022 yılında JK Tammeka

Aleksandr Kukharev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Kukharev şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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