Aleksandr Levsin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Levsin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Levsin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Levsin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Levsin 14 Ağustos 1999 tarihinde Visaginas şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandr Levšin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Levsin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG consulting yapmaktadır. Aleksandr Levsin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Levsin'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Levsin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/levshin20/

Aleksandr Levsin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Levsin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Levsin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Levsin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Utenis

20 Şubat 2018 yılında Atlantas

18 Temmuz 2018 yılında Riteriai

7 Ocak 2023 yılında Hegelmann

Aleksandr Levsin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Levsin şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Levsin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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