Aleksandr Nikolajev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Nikolajev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Nikolajev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Nikolajev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Nikolajev 23 Haziran 2003 tarihinde Narva şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Nikolajev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Nikolajev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JK Trans Narva futbol takımında oynamaktadır. JK Trans Narva takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Nikolajev'nin JK Trans Narva ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Nikolajev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Nikolajev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Nikolajev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Nikolajev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında TJK Legion U17

1 Ocak 2019 yılında JK Legion II

1 Ocak 2021 yılında TJK Legion

27 Ocak 2023 yılında JK Trans Narva

31 Aralık 2023 yılında TJK Legion

Aleksandr Nikolajev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Nikolajev şuan JK Trans Narva takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Nikolajev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJK Legion (-2018)

Estonya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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