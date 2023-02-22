Aleksandr Pavlovets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Pavlovets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Pavlovets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Pavlovets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Pavlovets 13 Ağustos 1996 tarihinde Borisov şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Павловец Александр Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Pavlovets Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Aleksandr Pavlovets, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Pavlovets'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Pavlovets Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexander_pavlovets/

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Aleksandr Pavlovets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Pavlovets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Pavlovets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Pavlovets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında BATE II

27 Mart 2015 yılında Torpedo Zhodino

31 Aralık 2015 yılında BATE II

1 Ocak 2016 yılında Torpedo Zhodino

29 Temmuz 2016 yılında Neman Grodno

31 Aralık 2016 yılında Torpedo Zhodino

11 Ocak 2019 yılında Dynamo Brest

14 Ekim 2020 yılında Rostov

7 Temmuz 2021 yılında Kolos Kovalivka

21 Nisan 2022 yılında Rostov

22 Nisan 2022 yılında Warta Poznań

30 Haziran 2022 yılında Rostov

1 Temmuz 2022 yılında Orenburg

18 Ocak 2023 yılında PAS Lamia

30 Haziran 2023 yılında Orenburg

Aleksandr Pavlovets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Pavlovets şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Pavlovets Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 22 numaralı formasıyla 1 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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