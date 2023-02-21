Aleksandr Sapeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sapeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Sapeta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Sapeta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Sapeta 28 Haziran 1989 tarihinde Engels, Saratov Region şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сапета Александр Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Sapeta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Sapeta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Sapeta'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Sapeta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Sapeta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Sapeta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Sapeta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Saturn MO II

1 Ocak 2009 yılında Saturn Ramenskoe

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2013 yılında Ural

30 Haziran 2014 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2014 yılında Ural

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Moskova

1 Ocak 2018 yılında Rostov

14 Eylül 2018 yılında Nizhny Novgorod

27 Ocak 2022 yılında Kuban

30 Haziran 2022 yılında Nizhny Novgorod

17 Ağustos 2022 yılında Volga Uljanovsk

11 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Aleksandr Sapeta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Sapeta şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Sapeta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya B takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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