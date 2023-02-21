Aleksey Nikitin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Nikitin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Nikitin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Nikitin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Nikitin 27 Ocak 1992 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Никитин Алексей Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Nikitin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Nikitin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksey Nikitin'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksey Nikitin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/iron_ded

Aleksey Nikitin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Nikitin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Nikitin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Nikitin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2012 yılında Enisey

30 Haziran 2012 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2012 yılında Enisey

6 Şubat 2014 yılında Amkar Perm

10 Temmuz 2015 yılında Ufa

12 Temmuz 2022 yılında Khimki

17 Şubat 2023 yılında FK Tuzla City

Aleksey Nikitin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Nikitin şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Nikitin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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