Aleksey Tataev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Tataev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Tataev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Tataev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Tataev 8 Ekim 1998 tarihinde Tskhinvali şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Татаев Алексей Гочаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Tataev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aleksey Tataev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksey Tataev'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Tataev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lekso_tata/

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Aleksey Tataev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Tataev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksey Tataev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Tataev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 2

10 Ocak 2019 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2019 yılında Krasnodar 2

1 Ocak 2020 yılında Mlada Boleslav

5 Temmuz 2021 yılında Alania Vl.

Aleksey Tataev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Tataev şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksey Tataev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alania Vladikavkaz

Rusya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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