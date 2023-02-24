Alem Suljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alem Suljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alem Suljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alem Suljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alem Suljic 20 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Suljić Alem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alem Suljic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alem Suljic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alem Suljic'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alem Suljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alem Suljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alem Suljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alem Suljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2019 yılında Travnik U19

1 Ağustos 2020 yılında Prijedor U19

28 Temmuz 2021 yılında Kozarska Dubica

1 Ağustos 2022 yılında Mrkonjic

Alem Suljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alem Suljic şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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