Alen Skribek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Skribek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alen Skribek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alen Skribek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alen Skribek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Skribek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alen Skribek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Skribek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Skribek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Skribek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Skribek 11 Nisan 2001 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Skribek Alen Martin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Skribek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Alen Skribek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alen Skribek'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alen Skribek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Skribek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Alen Skribek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Skribek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ferencváros U17

16 Ağustos 2017 yılında Puskás AFC U17

1 Ocak 2018 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC II

29 Ocak 2019 yılında Csákvár

30 Haziran 2019 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC

7 Ocak 2020 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2020 yılında Puskás AFC

18 Temmuz 2020 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2021 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2021 yılında Zalaegerszeg

31 Aralık 2021 yılında Puskás AFC

26 Ocak 2023 yılında Paksi FC

Alen Skribek kimdir

Alen Skribek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Skribek şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Budapest (-2014)

Alen Skribek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alen Skribek nereli

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