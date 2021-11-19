ALES 3 sınavında kalem veriyorlar mı? ALES sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? ALES sınavı 21 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Bugün sınava girecek olanlar yanlarına kalem ve silgi götürüp götürmeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki ALES 3 sınavında kalem, silgi, maske veriyorlar mı 21 Kasım 2021? ALES sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? Tüm merak edilenler haberimizde..

ALES 3 SINAVINDA KALEM, SİLGİ, MASKE VERİYORLAR MI 21 KASIM 2021? ALES SINAVINDA KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

21 Kasım tarihindeki ALES/3 sınavlarına girecek olan adaylar sınav günü yanlarında “kalem, silgi ve kalemtıraş” gibi sınav için gerekli malzemeleri ÖSYM verecek. Maskeleri adaylar kendisi getirmelidir.

ALES SINAVINA GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Adaylar, sınava girebilmek için “Sınav Giriş Belgesi” ile “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” (fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

Sınav Giriş Belgeleri, osym.gov.tr adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen tarihte adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ALES SINAVINA GETİRİLMESİ YASAK OLAN BELGELER NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

* Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlar,

* Cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar,

* Her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler,

* Kâğıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar,

* İçecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri,

* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlar ile gelmeleri kesinlikle