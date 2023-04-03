Ales Koci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ales Koci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ales Koci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ales Koci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ales Koci 5 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Aleš Kočí şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ales Koci Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ales Koci'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ales Koci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ales Koci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Slovacko U19
1 Temmuz 2021 yılında Slovacko B
Ales Koci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ales Koci şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Radkovice (2008 - 2010)
SK FŠ Třebíč (2010 - 2011)
SK Radkovice (2011 - 2012)
TJ Sokol Hrotovice (2012 - 2015)
SK FŠ Třebíč (2015 - 2017)
1.FC Slovácko (2017 - 2021)
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