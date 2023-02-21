Ales Nesicky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ales Nesicky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ales Nesicky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ales Nesicky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ales Nesicky 1 Haziran 1992 tarihinde Vysoké Mýto şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Aleš Nešický şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ales Nesicky Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ales Nesicky'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ales Nesicky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ales Nesicky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ales Nesicky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ales Nesicky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Olomouc U19

1 Temmuz 2011 yılında Olomouc B

20 Şubat 2014 yılında FC MAS Taborsko

1 Temmuz 2018 yılında Slovan Liberec

22 Şubat 2020 yılında Viktoria Zizkov

31 Temmuz 2020 yılında Slovan Liberec

2 Ocak 2021 yılında SFC Opava

30 Haziran 2021 yılında Slovan Liberec

3 Temmuz 2021 yılında Karvina

31 Ocak 2022 yılında Fotbal Trinec

30 Haziran 2022 yılında Karvina

Ales Nesicky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ales Nesicky şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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MFK Chrudim (1999 - 2006)FK Slovan Pardubice (2006 - 2008)SK Sigma Olomouc (2008 - 2011)

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