Adayların heyecanla beklediği gün geldi ve 2021 ALES puanları açıklandı. Puanların açıklanmasının ardından ALES puanı kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES puanı geçerlilik süresi ne kadar? sorularının yanıtları merak edilmeye başladı. Bu soruların yanıtları haberimizde...

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ? ÖSYM ALES PUANI GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

ALES puanlarının erişime açılmasının ardından puan geçerlilik süreleri merak konusu oldu. 2021 Akademik Personel Ve Lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) kılavuzunda bu konu netlik kazandı. Kılavuzda "Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir." ifadesi kullanıldı.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

ALES SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanmaktadır.

ALES PUANI NE İŞE YARAR?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

İyi bir ALES puanına sahip olmak yüksek lisans başvurularında adaylara büyük bir avantaj sağlar çünkü üniversitelerin tezli yüksek lisans başvurularında ALES sonucu en az %50’lik bir paya sahiptir. Lisansüstü eğitim programlarına seçme ve yerleştirme işlemleri için tüm üniversite kurumları ALES puanlarını kullanırlar ancak bazı üniversiteler lisansüstü eğitim programlarına seçecekleri öğrencileri yalnızca ALES puanına göre belirlerken, bazı üniversiteler ise diploma notlarının, mülakat sonuçlarının da dahil edildiği bir puanlama sistemi oluştururlar. ALES puanı ile doktora programları ya da sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylar için ise alt sınır 80 puandır.

ALES SINAVINA HANGİ KONULAR DAHİL?

Sınavlarda adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretleyeceklerdir. Sınavda uygulanacak testin sözel bölümünde 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır; sayısal bölümünde ise 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır. Bütün adaylar, iki testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 100 soru cevaplandırmış olacaklardır.

Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar isterlerse bütün testleri cevaplandırabileceklerdir. Sayısal test adayların temel matematiksel işlemler matematiksel ilişkilerden yararlanma, tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülecek.

Sözel testlerde sözcükte, cümlede ve parçada anlam, cümle ve metni tamamlama, kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan sorulardan oluşacak. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.