Ales sınav sonuçları açıklandı mı 2021? ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sonuçlar kaç yıl geçerli?

Akademik kadrolara yerleşmek isteyen yüz binlerce lisans ve lisansüstü mezunu ALES/3 sınavı sonrasında sonuçlara odaklanmış durumda.21 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen sınavın ardından adaylar, Ales sınavı ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyorlar. Bu bağlamda, 2021 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar kaç yıl geçerli? Detaylar haberimizde...

ALES SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 ALES/3 sınav sonuçları sınav sonuçları açıklandı!

2021 ALES/3 sınav sonuçları, ÖSYM takvimine göre 7 Aralık 2021'de açıklandı.



2021-ALES/3 Sınav Sonuçları

ALES SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınavdan alınan sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçilmesinde,

Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında

ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilmektedir.