Ales sınav sonuçları açıklandı mı 2021? ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sonuçlar kaç yıl geçerli?
Bu senenin son ALES sınavı 21 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. ALES/3'e giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, Ales sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar kaç yıl geçerli? Soruların cevapları haberimizde yer alıyor...
Akademik kadrolara yerleşmek isteyen yüz binlerce lisans ve lisansüstü mezunu ALES/3 sınavı sonrasında sonuçlara odaklanmış durumda.21 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen sınavın ardından adaylar, Ales sınavı ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyorlar. Bu bağlamda, 2021 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar kaç yıl geçerli? Detaylar haberimizde...
ALES SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 ALES/3 sınav sonuçları sınav sonuçları açıklandı!
2021 ALES/3 sınav sonuçları, ÖSYM takvimine göre 7 Aralık 2021'de açıklandı.
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ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınavdan alınan sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
ALES NEDİR?
Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçilmesinde,
Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında
ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.
Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilmektedir.