ALES sınav yerleri açıklandı mı 2021? ALES sınav giriş belgesi alma ekranı 2021

ALES sınav yerleri ve sınav tarihi adaylar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan 2021 ALES 2 sınavına günler kala ÖSYM'den son dakika duyurusu geldi. Adaylar için sınava giriş belgeleri yayınlandı. Bunun ardından adaylar "ALES sınav giriş belgeleri nasıl alınır 2021? | ALES giriş belgesi sorgulama 2021" konu başlıklarını araştırmaya başladı. Haberimizde konuya ilişkin detaylara yer verdik.

ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR 2021? | ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2021

Türkiye'de lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, uzman, okutman, araştırma görevlisi, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı alımlarında ALES puan şartı aranıyor. Peki sınava girecek olan adaylar sınav giriş belgelerine nereden ulaşacak? Konuya ilişkin açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM resmi internet sitesinde adaylar için sınava giriş belgelerini yayınladı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.

ALES BAŞVURU KILAVUZU 2021

ALES başvuru kılavuzuna erişmek isteyen adaylar için paylaşılan ekte bilgiler,ÖSYM'nin internet sitesinde,

"Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz.

Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız. Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir.

Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır" cümleleriyle verildi.