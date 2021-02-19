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ALES/2 bu hafta sonu 81 ilde uygulanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezin (ÖSYM) tarafından düzenlenen ALES/2 bu hafta sonu yapılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020-ALES/2 21 Şubat Pazar günü 81 il genelinde merkezi olarak uygulanacak.

ALES/2 bu hafta sonu 81 ilde uygulanacak

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) 21 Şubat 2021 tarihinde saat  10.15'te başlayacak. ALES 2 başvuruları 2020 yılında 1-12 Ekim'de alınmıştı.

Pazar günü yapılacak sınavda adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak .

Sınava katılım sağlayacak adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmayacak.

 Salgın önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyenler, dezenfektanlarını yanlarında sınava getirebilecek.
 
Pozitif  adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava girecek. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla yakından takip edilecek.
 
Okul bahçelerine adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse alınmayacak. 

Ertelenen ALES/2 sınav saati | ALES 2 sınavı saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?Ertelenen ALES/2 sınav kılavuzu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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