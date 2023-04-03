Alessandro Blazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Blazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Blazic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alessandro Blazic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alessandro Blazic 9 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Almanya,Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alessandro Blazic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alessandro Blazic'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alessandro Blazic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/sandro0901/
Alessandro Blazic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alessandro Blazic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln Alt.
1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln U19
Alessandro Blazic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alessandro Blazic şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Hennef 05 (-2017), 1.FC Köln (2017-)
Alessandro Blazic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Almanya U16 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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