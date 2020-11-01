Alev Alev 1. bölüm ne zaman başlıyor? Ay Yapım imzalı Alev Alev dizisi için geri sayım başladı. Birbirinden başarılı isimlere kadrosunda yer veren yeni dizinin tanıtım fragmanı da büyük ilgi gördü. Peki Alev Alev 1. bölüm ne zaman başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? İşte yeni dizi Alev Alev 1. bölüm fragmanı haberimizde...

ALEV ALEV KONUSU NEDİR?

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

ALEV ALEV OYUNCULARI KİM?

Ay Yapım imzalı yeni dizi Alev Alev'in başarılı oyuncu kadrosunda Avlu dizisi ile büyük beğeni toplayan Demet Evgar ve Çukur'un yıldızları Dilan Çiçek Deniz ve Cihangir Ceyhan'da yer alıyor.

Demet Evgar,

Hazar Ergüçlü,

Dilan Çiçek Deniz,

Berkay Ateş,

Cem Bender,

Cihangir Ceyhan,

Berker Güven,

Zuhal Olcay

ALEV ALEV 1. BÖLÜM 2. ÖNİZLEME FRAGMANI

ALEV ALEV DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi, Alev Alev Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanmıştır.

ALEV ALEV NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Alev Alev 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV'de izleyici ile buluşacak.