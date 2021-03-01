Alev Alev 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Ozan Cemre'ye duygularını açıyor

Fenomen dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Cemre'nin kızının geçici velayetinin kendine verilmiş olmasının sevincini yaşıyor. Tomris, Cemre'nin mutluluğuna ortak olmak için tüm sevdiklerinin bir masa etrafına toplayıp bir kutlama yemeği verir. Peki ya yemeğin sonunda bu mutluluğu bozacak ne yaşanacak? İşte Alev Alev 17. bölüm fragmanı...

Cemre, Güneş'i mahallesinde bulunan bir devlet okuluna yazdırır. Güneş ilk günden okula gitmeyeceğini ve yaşadığı olaylardan bahsederken kızının bu hayata alışması ve yanında olması Cemre'nin yüzünü güldürür.

Öte yandan Tomris'in düzenlediği yemeğe katılan herkesin yüzünde güller açıyordur, özellik de Cemre'nin. Cemre'ye karşı boş olamayan Ozan, Cemre'nin bu mutlu haline baktıkça kendini alamaz ve Cemre'ye karşı bazı iltifatlarda bulunarak duygularını açık eder. Ancak onlar yemekte iken görünen diğer sahne ise izleyiciyi merak ettirdi. Bir evde yüzü gözükmeyen kişi tarafından yangın çıkarılır. Peki kim nereyi yakacak? Cemre'ye zarar vermek isteyen Çelebi'nin bir planı mı bu da?