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Alev Alev 18. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm Show TV full izle

Show TV ekranlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Alev Alev'in 18. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. İskender'in Çelebi'ye karşı düşmanlığı devam ederken Çiçek'e yaptığı sürpriz herkesi şoke ediyor. İşte Alev Alev 18. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm Show TV full izle...

Alev Alev 18. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm Show TV full izle

Çelebi, Güneş'i kaybetmenin verdiği hırsla ne yapacağını bilemez ve sağa sola saldırır. Cemrenin ve sevdiklerinin canını yakmaya çalışan Çelebi, bu defa da Ozan'ın anılarıyla dolu olan evi satın alır. Bu yaptığı çizmeyi aşan son nokta olur. İşte Alev Alev 18. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm Show TV full izle...

Alev Alev 18. bölüm canlı izle |Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle

ALEV ALEV 18. BÖLÜM FULL İZLE | ALEV ALEV SON BÖLÜM FULL İZLE

Öte yandan Ozan, amcasının evi satması ve başını işçiler ile derde sokmasıyla karşısına geçer ve tehdit eder. Çelebi'nin ve amcasının birlik olup yaptıkları kumpasa karşı ne yapacağını bilemeyen Ozan sıkışıp kalır. Cemre ise tüm bu olanlardan kendini sorumlu tutar.

ALEV ALEV 18. BÖLÜM FULL İZLE| ALEV ALEV SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Alev Alev 18. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm Show TV full izle

İskender ise abisi Çelebi'nin nasıl biri olduğunu öğrenir ve Cemre'lerin tarafına geçer. Çelebi işlerine devam ederken İskender, arkasından kuyusunu kazmaya devam eder. Çiçek'e güven vermek amacıyla sözünü tutan İskender, Ali'den şikayetini geri çeker ve dışarı çıkmasını sağlar. Ali'yi karşısında gören Çiçek donup kalır. Peki İskender'in bu yaptıkları ile karşı karşıya gelecek olan Çelebi ne yapacak? 

Alev Alev 18. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm Show TV full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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