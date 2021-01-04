Alev Alev 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev alev yeni bölüm ne zaman? 

Alev Alev 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazal Ergüçlü'nün yer aldığı Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Rüya ve Ömer'in yakınlaştığı anlar damga vurdu. Peki Alev alev yeni bölüm ne zaman? Alev Alev 9. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

ALEV ALEV 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek… Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir…

ALEV ALEV'İN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İskender'in bıçaklanmasının ardından Bülent gözaltına alınırken Ali, olanlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. İskender, kendine geldiğinde onu bıçaklayanın Ali olduğunu hatırladı ancak gerçeği anlatmaması için Çiçek harekete geçti. Önce İskender'i ikna etmesi için Rüya'yı arayan Çiçek, daha sonra kendisi hastaneye gitti ve Şimal olarak İskender'i tehdit etti. Tehditler sonrasında İskender ise kendisini bıçaklayanın Bülent olduğunu söyledi.



Ömer'in vurulmasının ardından Rüya ve Ozan korku dolu anlar yaşadı. Ömer uyanınca herkes derin bir nefes alırken Rüya'nın, İskender ile konuşmak için gitmesi ise Ömer'in sinirlenmesine sebep oldu. Çelebi, yeni hamlesiyle Cemre'nin hayatını bir kez daha altüst etmeyi başardı. Akıl sağlığı raporunu almak için büyük bir umutla bekleyen Cemre, aldığı sonuçla büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çelebi'nin planı sonucu heyetten Cemre'nin akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor çıktı.

Bunun üzerine Çelebi'den bir darbe daha geldi. Cemre'nin kapısına polis ve ambulansla dayanan Çelebi, Cemre'ye iki seçenek sundu. Ya ambulansla kliniğe gidecek ya da beraber eve döneceklerdi. Zor bir tercihle karşı karşıya kalan Cemre'nin vereceği karar şimdiden büyük merak konusu oldu. Gerçeklerin peşinde düşen Ali ise finalde Çiçek ile yüzleşti. İkilinin yüz yüze geldiği final anlarında heyecan doruğa ulaşırken, Ali büyük gerçeği sonunda öğrendi.