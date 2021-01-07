Alev Alev dizisinin İskender'i, Berker Güven kendinden yaşça büyük sevgilisinden ayrıldı!
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Alev Alev ile ekranlara dönen yakışıklı oyuncu Berker Güven'in uzun süredir beraber olduğu sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı. Berker Güven'in sevgilisiyle olan yaş farkı ise görenleri şaşırttı.
Baş rollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Zuhal Olcay'ın yer aldığı 'Alev Alev' dizisinde İskender karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Berker Güven'in özel hayatıson zamanlarda merak konusu oldu.
Genç oyuncunun 2017 yılından beri aşk yaşadığı İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur'dan sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı.