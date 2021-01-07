Alev Alev dizisinin İskender'i, Berker Güven kendinden yaşça büyük sevgilisinden ayrıldı!Rıza Çalımbay'dan sert hakem tepkisi!Survivor 2021 Annenize Sorduk yarışmasını kim kazandı?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'den sonra Saadet Partili Asiltürk'e ziyaret ettiKırıkkale Büyük Anadolu Spor, Düzce Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKoronavirüse yenik düşen hamile kadının bebeği sezeryanla hayata tutundu!İstanbullu Gelin'in Dilara'sı Yaşı 19 dizisine dahil oldu!Survivor 2021 Anlat Bakalım oyununu kim kazandı?Mandzukic'in yüksek maaş isteği Beşiktaş'a geri adım attırdı!Başına yorgun mermi isabet eden 17 yaşındaki Büşra, son yolculuğuna uğurlandı!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Alev Alev dizisinin İskender'i, Berker Güven kendinden yaşça büyük sevgilisinden ayrıldı!

Alev Alev dizisinin İskender'i, Berker Güven kendinden yaşça büyük sevgilisinden ayrıldı!

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Alev Alev ile ekranlara dönen yakışıklı oyuncu Berker Güven'in uzun süredir beraber olduğu sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı. Berker Güven'in sevgilisiyle olan yaş farkı ise görenleri şaşırttı.

Alev Alev dizisinin İskender'i, Berker Güven kendinden yaşça büyük sevgilisinden ayrıldı!

Baş rollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Zuhal Olcay'ın yer aldığı 'Alev Alev' dizisinde İskender karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Berker Güven'in özel hayatıson zamanlarda merak konusu oldu.

Genç oyuncunun 2017 yılından beri aşk yaşadığı İpek Bilgin'in kızı Çağ Çalışkur'dan sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT