Alev Alev hangi diziden uyarlama? Show TV'de geçtiğimiz hafta izleyici ile buluşan Alev Alev sosyal medyada yine gündem oldu. Baş rollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi hakkında merak edilenleri bizde sizler için araştırdık. İşte Alev Alev dizisi konusu ve merak edilen tüm soruların cevabı...

ALEV ALEV HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Alev Alev Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanmıştır.

ALEV ALEV KONUSU NEDİR?

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi… Bugüne kadar ekranlarda anlatılan kadın hikayelerinden tamamen ayrı bir noktada duran ‘Alev Alev’, gazete kupürlerinde karşılaştığımız haberleri, sosyal medyada her geçen gün yenisi eklenen ve çığ gibi büyüyen etiketlere neden olan pek çok olayı güçlü kadın karakterler üzerinden anlatacak. İlk ön izleme sahnesiyle TT olan dizi, ilk bölümüyle yakında Show TV’de izleyicisiyle buluşacak. Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır. Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Demet Evgar

CEMRE KAYABEYLİ (DEMET EVGAR)

Çelebi’nin karısı, Rüya’nın kuzeni ve Güneş’in annesi. Küçük yaştan itibaren Yıldırımlar Ailesi ile büyür. Büyük bir aşkla evlendiği Çelebi’den psikolojik ve fiziksel şiddet görür ve bunu kimseye kanıtlayamaz. Çelebi’ye boyun eğmeden, kızı Güneş’le uzaklara gitmek en büyük arzusu. Bu hayali için her şeyi göze alabilir.

Hazar Ergüçlü

ÇİÇEK GÖRGÜLÜ (HAZAR ERGÜÇLÜ)

Rüya’nın evinde hizmetçi ve aynı zamanda Rüya’nın en yakın arkadaşı. Evin şoförü Ali’yle evlenerek mutlu bir yuva kurmak üzere olan Çiçek’in hayatı yangınla sonsuza dek değişir.

Dilan Çiçek Deniz

RÜYA YILDIRIMLAR (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)

Yıldırımlar ailesinin tek kızı, Cemre’nin kuzeni. Ayrıcalıklı hayatının içinde prensesler gibi büyüyen Rüya, yangından sonra hayatın gerçekleriyle tanışır.

Zuhal Olcay

TOMRİS ÜSTÜNOĞLU (ZUHAL OLCAY)

Şimal’in annesi, Atlas’ın anneannesi. Saygın ve başarılı bir başhekim. Hayatını Şimal’in ve Atlas’ın mutluluğuna adayan Tomris’in bir vicdan muhakemesi sonucunda vereceği karar, sadece kendisinin değil, pek çok kişinin yaşamını değiştirecek.

Cem Bender

ÇELEBİ KAYABEYLİ (CEM BENDER)

Cemre’nin kocası ve Güneş’in babası. Ülkenin en saygın iş adamlarından eski bir belediye başkanı. Herkes tarafından sevilen ve sayılan bir adam olan Çelebi’nin herkesten sakladığı bir yüzü var. Manipülatifliği ile Cemre’ye uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddetin üstünü örterek herkesi kendine inandırmayı başarır.

Cihangir Ceyhan

ÖMER ATAYCI (CİHANGİR CEYHAN)

Yetimhanede gözlerini açan Ömer’e Yedikule Mahallesi sahip çıkmış. Başta yakın arkadaşı Ozan’a olmak üzere mahallesine çok bağlı. Kendini mahallenin gizli kahramanı olmaya adayan Ömer cesareti ve yardım severliği ile bir gecede kendini bambaşka bir hayat mücadelesi içinde bulurken yolu Rüya’yla kesişir.

Berker Güven

İSKENDER KAYABEYLİ (BERKER GÜVEN)

Çelebi’nin kardeşi, Rüya’nın nişanlısı. Kayabeyli Holding’in medya şirketinin başında. Çelebi kadar olmasa da bencil ve kibirli bir iş adamı. Yangınla beraber Rüya’yla ilişkisi tamamen değişirken, vicdanı hayattaki ilk büyük sınavı olur.