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Alev Alev yeni bölüm neden yok? Alev Alev 9. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisinin Alev Alev 31 Aralık Perşembe günü yayın akışında yer almamasının ardından bir çok dizi sever Alev Alev yeni bölüm neden yok? Alev Alev 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusu araştırılmaya başlandı.

Alev Alev yeni bölüm neden yok? Alev Alev 9. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Alev Alev yeni bölüm neden yok? Alev Alev 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? baş rollerinde Demet Evgar; Hazar Ergüçlü; Dilan Çiçek Deniz gibi ünlü isimlerin yer aldığı fenomen dizinin bu hafta neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki Alev Alev yeni bölüm neden yok? Alev Alev 9. bölüm ne zaman yayınlanacak?

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ALEV ALEV YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Bu hafta 31 Aralık Perşembe günü 9. bölümü ile ekranlarda olması beklenen Alev Alev dizisi yayın akışında yer almadı.

31 Aralık Perşembe günü yılbaşı gecesi olması nedeniyle bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak.

Alev Alev yeni bölüm neden yok? Alev Alev 9. bölüm ne zaman yayınlanacak?

ALEV ALEV 9. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizi severler tarafından merakla araştırılan bir soru da Alev Alev 9. bölüm ne zaman yayınlanacağıydı. Ve beklenen açıklama geldi. Alev Alev dizisinin 9. yeni bölümünün 7 Ocak 2021 Perşembe gününde yayınlanacağı açıklandı.

Alev Alev yeni bölüm neden yok? Alev Alev 9. bölüm ne zaman yayınlanacak?

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cemre akıl sağlığı raporu almak için heyet kararını bekliyor. Ancak Çelebi’nin planı her şeyi alt üst edecektir. Ozan’ın vergi borçları olduğundan dolayı evine haciz gelir ve oldukça zorluk çeker. Ömer vurulur. Bundan dolayı Ömer ve Rüya kenetlenir. Ali’nin bıçakladığı İskender gözlerini açmıştır. Çiçek ve Tomris’i gerçekten zor zamanlar bekliyor. Ali’nin kaderi ise tamamen değişecek.

ALEV ALEV DİZİSİ YERİNE GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OLACAK!

Güldür Güldür Show yılbaşı akşamı 31 Aralık Perşembe günü sürpriz konukları ile Show TV ekranlarında olacak.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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