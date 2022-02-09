Alevi vatandaşlara hakaret eden Yakup Tilki gözaltına alındı! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten olaya sert tepki geldi  

Sosyal medya platformu Twitter'da Yakup Tilki isimli kişi yayımladığı bir videoda Alevi vatandaşlara küfür etti. Gelen tepkiler çığ gibi büyüdü, sosyal medyada #YakupTilkiTutuklansın etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Olayın ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Yakup Tilki hakkında soruşturma başlattı, bu kapsamda şahıs emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T. bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır”

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞTIR

Öte yandan söz konusu video hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz." dedi.

Yakup Tilki kimdir? Ne dedi? Yakup Tilki tutuklandı mı?