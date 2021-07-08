Alevler geceyi aydınlattı! Şişli'deki korkutan yangın ucuz atlatıldı!

İstanbul Şişli'de gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Nedeni belirlenemeyen yangın nedeni ile ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Mahallede hareketli anlar yaşanmasına neden olan yangın, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

YANGIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Şişli'de 7 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler alevlerin başka katlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Alınan bilgiye göre, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde, 7 katlı apartmanın en üst katındaki evde, henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina tahliye edilirken ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından apartman sakinleri evlerine geri döndü.

KAYNAK: Anadolu Ajansı