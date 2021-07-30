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  3. Alevlerin arasında doğan oğlağın adı ''Mucize'' oldu

Alevlerin arasında doğan oğlağın adı ''Mucize'' oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir keçi alevlerin içinde doğurdu. Yangının içinde doğan oğlağa ''Mucize'' adı verildi.

Alevlerin arasında doğan oğlağın adı ''Mucize'' oldu

Kalemler Mahallesi'nde evi, ahırı, otomobili yanan, bazı küçük ve büyükbaş hayvanları da telef olan 30 yaşındaki Sercan Bayat, tahliye edildikten 3-4 saat sonra evine döndü. Bu sırada bir oğlak sesi duyan Bayat, çevresi yanmış toprakta yeni doğan keçi yavrusu fark etti. Kucağına aldığı yavruyu hemen güvenli bir yere götüren Bayat, oğlağa "Mucize" adını verdi.

Alevlerin arasında doğan oğlağın adı ''Mucize'' olduAlevlerin arasında doğan oğlağın adı ''Mucize'' oldu

''BU MUCİZE GİBİ BİR ŞEYDİ''

Uzaktan evlerin yanışını izleyen Bayat, "Her şey bitti. Köyümüz yandıktan 3-4 saat sonra eve döndük. Evin önünde, alevlerin arasında küçük oğlağı gördüm. Birkaç saat önce doğmuştu. Bu mucize gibi bir şeydi. Alevlerin 6-7 metre yükseldiği yerde nasıl doğdu, nasıl yaşadı, anlayamadım. Bu kadar felaketin içinde tek tesellimiz oldu. Yanımdan ayırmıyorum. Umudumuz, sevincimiz oldu. Onu artık yanımızdan hiç ayırmayacağız. Her zaman beraber olacağız." dedi.

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