Alex Bergantinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Bergantinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Bergantinos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Bergantinos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Bergantinos 7 Haziran 1985 tarihinde A Coruña şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Bergantiños García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Bergantinos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Implica-T yapmaktadır. Alex Bergantinos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Alex Bergantinos'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Bergantinos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Bergantinos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alex Bergantinos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Bergantinos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Deportivo B

1 Temmuz 2008 yılında Dep. La Coruña

1 Ağustos 2008 yılında Xerez CD

30 Haziran 2010 yılında Dep. La Coruña

1 Temmuz 2010 yılında Granada

1 Aralık 2010 yılında Dep. La Coruña

1 Ocak 2011 yılında Gimnàstic

30 Haziran 2011 yılında Dep. La Coruña

11 Temmuz 2017 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2018 yılında Dep. La Coruña

Alex Bergantinos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Bergantinos şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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